Azərbaycanda avtomobillərin konstruksiyasına qanunsuz müdaxilə edərək səsboğucu sisteminin dəyişdirilməsi və standartlardan artıq səs ucalığı yaradılması ciddi hüquqi məsuliyyət doğurur.
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (İXM) 342.2.2-ci maddəsinə əsasən, normativ tələblər pozulmaqla nəqliyyat vasitəsinə əlavə avadanlığın quraşdırılmasına və ya dəyişdirilməsinə görə sürücülər 150 manat məbləğində inzibati cərimə olunurlar.
Qanunvericiliyə görə, avtomobillərin səs səviyyəsi standart olaraq maksimum 74 desibeli (dB) keçməməlidir və xüsusi idman üslublu və ya səs artıran səsboğucuların (məsələn, xalq arasında "qluşitel" kimi tanınan sistemlərin) sənədləşdirilmədən quraşdırılması qəti qadağandır.
Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən idarə edilən nəqliyyat vasitəsində qeyri-qanuni səsboğucu aşkarlandıqda, sürücüyə yalnız cərimə protokolu yazılmaqla kifayətlənilmir, həmçinin avtomobil dərhal mühafizə olunan duracağa (cərimə meydançasına) aparılır. İXM-in 96-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsində aşkar edilmiş texniki nasazlıq və ya qanunsuz konstruksiya dəyişikliyi yerindəcə aradan qaldırıla bilmədiyi üçün maşın duracağa yerləşdirilməlidir. Bu qayda, digər hərəkət iştirakçılarının rahatlığını və ekoloji normativləri qorumaq məqsədi daşıyır.
Cərimə meydançasına yerləşdirilmiş avtomobilin sürücüsü tətbiq edilən 150 manatlıq cəriməni ödədikdən sonra nəqliyyat vasitəsini birbaşa duracaqdan çıxarıb idarə edə bilməz. Sürücü quraşdırdığı qeyri-standart səsboğucu sistemi sökməli və avtomobili tam qanuni zavod konstruksiyasına geri qaytarmalıdır. Konstruksiya dəyişikliyi və normativ pozuntu tamamilə aradan qaldırıldıqdan və müvafiq icazə sənədləri Dövlət Yol Polisi subyektlərinə təqdim edildikdən sonra avtomobilin istismarına yenidən icazə verilir.
Nəsimi Ələsgərli
