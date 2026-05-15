Qurban bayramı namazının vaxtı açıqlandı
Qurban bayramı Azərbaycan ərazisində Zilhiccə ayının 10-u, mayın 27-nə təsadüf edir.
Bu barədə Trend-ə açıqlamasında ilahiyyatçı-alim , QMİ-nin əməkdaşı Samid Quliyev məlumat verib.
Samid Quliyev bayram namazının vaxtını da açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bütün məscidlərdə bayram namazı ayın 27-də qılınacaq:
"Bayram namazı Əjdər bəy məscidində saat 08:00 - da, Təzə Pir məscidində isə 09:00-da qılınacaq. Həmin gündən etibarən 3 gün müddətində qurban kəsimini həyata keçirmək olar.
Qurbanlıq seçərkən heyvanın sağlam olmasına diqqət edilməlidir. Xəstə, çox zəif, kor və ya ciddi qüsurlu heyvanın qurban kəsilməsi bəyənilmir. Həmçinin heyvanın yaşı şəriətə uyğun olmalı və ona əziyyət verilməməlidir.
Qurban əti əsasən ehtiyaclı insanlara, kasıb ailələrə, yetimlərə, şəhid ailələrinə və imkansız qonşulara paylanmalıdır. Qohum və dostlara da pay vermək gözəl əməllərdən sayılır. İnsan öz qurbanından yeyə də bilər.
Qurbanın məqsədi paylaşmaq, mərhəmət göstərmək və cəmiyyətdə birlik yaratmaqdır. Ən gözəl qurban odur ki, bir ehtiyac sahibinin süfrəsinə sevinc aparsın", - qeyd edib.
Qeyd edək ki, əldə etdiyimiz məlumata görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qurban bayramı münasibətilə Fətvanı gələn həftə verəcək.
