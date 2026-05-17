Biz əlçatan və layiqli mənzil uğrunda çıxış edirik — Klara Bruqada
Biz əlçatan və layiqli mənzil uğrunda çıxış edirik.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Mexiko meri Klara Bruqada Ümumdünya Şəhər Forumu WUF13 çərçivəsində keçirilən "Yerli rəhbərlik yenilənmiş çoxtərəfli yanaşmanı formalaşdırır" mövzusunda yerli və regional hakimiyyət orqanlarının Ümumdünya Assambleyası zamanı çıxışında deyib.
"Biz əlçatan və layiqli mənzili insanın ayrılmaz hüququ və şəhər, ictimai həyatın əsas dayaqlarından biri hesab edirik. Şəhər hüququ həm də sıxışdırılıb çıxarılmamaq, öz rayonu və icması ilə əlaqəni qoruyub saxlamaq hüququdur", - deyə o bildirib.
Bruqada qeyd edib ki, ədalətli şəhərin qurulması ərazi, sosial və gender bərabərliyi prinsiplərinə əsaslanan dövlət siyasəti tələb edir.
"Şəhər bərabərsizliyi heç vaxt neytral olmur - o, hər zaman ilk növbədə tarixən ən həssas vəziyyətdə olmuş insanlara təsir edir", - deyə o vurğulayıb.
Bruqadanın sözlərinə görə, insan hüquqlarının həqiqətən həyata keçirildiyi şəhərlərin yaradılması qlobal həllərin hər bir ərazinin konkret şərtlərinə uyğunlaşdırılması deməkdir.
"Bu o deməkdir ki, burada qəbul etdiyimiz öhdəliklər insanların gündəlik həyatında görə, hiss edə və duya biləcəyi real addımlara çevrilməlidir", - deyə o bildirib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре