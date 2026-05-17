"Yaşıl infrastruktur" performans elementi kimi qiymətləndirildikdə kommersiya baxımından dayanıqlı modelə çevrilir - Parisa Kloss
"Yaşıl infrastruktur" vizual və memarlıq əlavəsi kimi deyil, ölçülə bilən iqlim infrastrukturu kimi qəbul edilməyə başlayanda əsas dəyişiklik baş verəcək. Hazırda bir çox mənzil layihəsində yaşıllıq elementləri prosesin son mərhələsində əlavə olunur. Adətən bunlar landşaft büdcəsinin bir hissəsi olur və xərclər artdıqda ilk ixtisar edilən sahələrdən birinə çevrilir.
Trend xəbər verir ki, bunu "SmartSylvan"ın baş direktoru Parisa Kloss WUF13 çərçivəsində baş tutan "Mənzil dəyər zənciri boyunca özəl sektor liderliyi: Çətinliklərə baxmayaraq nəticələrə nail olmaq" mövzusunda Biznes Assambleyası sessiyasında çıxışı zamanı deyib.
Baş direktor bildirib ki, əsl dəyişiklik "yaşıl infrastruktur"un mənzil dəyər zəncirinin digər komponentləri ilə eyni ölçü meyarları əsasında qiymətləndirilməsi ilə mümkün olacaq. Burada əsas məsələ insanları ölçmənin mərkəzinə yerləşdirməkdir:
"Məsələn, insanların gözlədiyi, hərəkət etdiyi və toplandığı yerlərdə istiliyin nə qədər azaldılması, ən yüksək istilik təsiri zamanı nə qədər kölgənin təmin edilməsi, soyutma xərclərinin nə qədər aşağı salınması, sağlamlıq risklərinin azaldılması və uzunmüddətli aktiv dəyərinin qorunması kimi göstəricilər əsas meyar olmalıdır.
Əsas dəyişiklik yalnız texnologiya ilə baş vermir. Bu dəyişiklik biznes modeli, əməliyyat modeli və maliyyələşmə məntiqinin genişmiqyaslı tətbiq edilə bilməsi ilə mümkün olur. "Yaşıl infrastruktur" yalnız xərc maddəsi kimi deyil, performans elementi kimi qiymətləndirildikdə kommersiya baxımından dayanıqlı modelə çevrilir.
Bu məsələ ona görə vacibdir ki, əlçatan mənzil iqlim risklərinə açıq mənzil demək olmamalıdır. Mənzil yalnız sığınacaq təmin etmək deyil, həm də insanların təhlükəsiz, rahat və ləyaqətli şəkildə yaşaya biləcəyi məkan yaratmaqdır".
Parisa Kloss vurğulayıb ki, problem "yaşıl infrastruktur"un biznes modelinin olmaması deyil:
"Problem ondadır ki, bu biznes modeli çox zaman enerji, səhiyyə, dayanıqlılıq və uzunmüddətli aktiv dəyəri kimi digər büdcə sahələrinin içində gizlənir.
Çox vacib bir məqam tez-tez diqqətdən kənarda qalır. Əlçatan mənzil yalnız ucuz tikinti demək deyil. O, həm də zamanla yaşamaq üçün yararlı qalacaq məkanların yaradılmasını tələb edir.
Məsələn, istilik stressi artdıqca həyətlər, giriş hissələri və açıq məkanlar mənzilin ümumi performansının bir hissəsinə çevrilir. Əgər bu məkanlar yay aylarında istifadəyə yararsız olursa, tikinti nə qədər ucuz olsa belə, yaşayış mühiti öz dəyərini itirir.
Kommersiya baxımından imkan yalnız daha çox yaşıllıq əlavə etməkdən ibarət deyil. Əsas məsələ tikinti şirkətlərinin, mənzil təminatçıları və bələdiyyələrin mənzil dəyər zəncirinin bir hissəsi kimi planlaşdıra və idarə edə biləcəyi ölçülə bilən iqlim performansı sistemləri yaratmaqdır".
