WUF13 dünyada urbanizasiya səviyyəsinin artdığı bir mühüm dövrdə keçirilir - Vael Əl-Əşhab
Dünya şəhərlərində urbanizasiya səviyyəsinin artmaqda davam etdiyi bir dövrdə Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə WUF13 çərçivəsində BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) keçmiş əməkdaşı, Ərəb Dövlətləri üzrə Regional Ofisin baş məsləhətçisi Vael Əl-Əşhab (Wael Al-Ashhab) Trend-ə müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, şəhərlər əhalinin sürətli artımı ilə üzləşir ki, bu da yaşayış şəraitinə, məşğulluğa və mənzil məsələlərinə təsir göstərir.
"2050-ci ilə qədər əhalinin təxminən 75 faizi şəhərlərdə yaşayacaq. Bu isə insanların yaşayış şəraitinə, dolanışıq imkanlarına və mənzil təminatına böyük təsir göstərəcək", - deyə o qeyd edib.
Əl-Əşhab vurğulayıb ki, forumun əsas mövzularından biri mənzil məsələsidir.
"WUF13 müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri kimi mənzil məsələsinə xüsusi diqqət ayırır", - deyə o bildirib.
O, həmçinin forumda iqlim dəyişikliyi və bunun dünyanın müxtəlif yerlərində insanlara mənfi təsiri ilə bağlı məsələlərin də müzakirə olunduğunu qeyd edib.
"Müzakirə ediləcək çoxsaylı mövzular var. Buna görə də bu forum çox uyğun bir vaxtda keçirilir", - deyə Əl-Əşhab əlavə edib.
