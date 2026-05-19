Ölənlərin sayı 118-ə çatdı

Kongo Demokratik Respublikasının şərqində Ebola virusu yenidən yayıldı.

Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, indiyədək 435 yoluxma, 118 ölüm qeydə alınıb, Goma və Katwa şəhərlərində də yoluxma halları var.

Rəsmilər əhaliyə maska taxmaq, əl gigiyenasına diqqət və riskli təmaslardan çəkinməyi tövsiyə edir.

Ebola ilk dəfə 1976-cı ildə ortaya çıxıb və Batı Afrikada 2013-2017-ci illərdə minlərlə insanın ölümünə səbəb olub.