Taksi sürücüləri imtahan verdilər
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) mayın 19-da xüsusi hazırlıq keçmiş taksi minik avtomobili sürücüləri üçün Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Bərdə şəhərlərində test imtahanı keçirib.
DİM-dən Day.Az-a bildirilib ki, imtahan vermək üçün 1608 nəfər qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1544-ü imtahana gəlib. İmtahan nəticələrinə əsasən, 1297 namizəd tələb olunan şərtləri ödəyərək uğur qazanıb.
Elektron formada aparılan imtahanda namizədlərə biliklərini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr, həmçinin DİM-in saytında yerləşdirilib.
İmtahan zamanı sürücülərin etik davranışı və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi hazırlığın proqramını əhatə edən 20 test tapşırığı təqdim edilib. On və daha çox bal toplamış şəxslər imtahanı müvəffəqiyyətlə vermiş sayılırlar və onlara yeddi il müddətində etibarlı olan şəhadətnamə təqdim ediləcək. Şəhadətnamələrin verilmə tarixləri barədə əlavə məlumat veriləcək.
İmtahan nəticələri ilə bağlı Apellyasiya Komissiyası mayın 20-21-də saat 14:00-dan 17:00-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinin əsas inzibati binasında (Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 299) fəaliyyət göstərəcək.
