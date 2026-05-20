Bakı–Tbilisi–Bakı qatarının bərpası region üçün nə vəd edir?
2020-ci ilin mart ayında COVID-19 pandemiyası və xüsusi karantin rejimi səbəbindən dayandırılan Bakı-Tbilisi-Bakı sərnişin qatarının fəaliyyətinin yenidən bərpa olunması Azərbaycan və Gürcüstan arasında nəqliyyat əlaqələrinin inkişafında mühüm mərhələ hesab olunur. Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında imzalanmış Birgə Kommunikeyə əsasən, 26 may 2026-cı ildən etibarən marşrut yenidən sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək.
Qatar xəttinin bərpası təkcə nəqliyyat məsələsi deyil. Bu qərar iqtisadi inteqrasiyadan turizmə, regional mobillikdən logistika əlaqələrinə qədər bir çox istiqamətdə strateji əhəmiyyət daşıyır.
Regionda nəqliyyat inteqrasiyasının güclənməsi
Bakı-Tbilisi dəmir yolu xətti uzun illərdir Cənubi Qafqazda ən vacib beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarından biri hesab edilir. Hava nəqliyyatı ilə müqayisədə daha əlçatan və stabil alternativ olan qatar xətti region daxilində insanların hərəkətini asanlaşdırır.
Marşrutun bərpası Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi, humanitar və turizm əlaqələrinin daha da intensivləşməsinə şərait yaradacaq. Xüsusilə son illərdə Orta Dəhliz layihəsinin əhəmiyyətinin artması fonunda dəmir yolu əlaqələrinin genişləndirilməsi strateji prioritet kimi qiymətləndirilir.
Turizm sektoru üçün yeni imkanlar
Bakı-Tbilisi qatarının fəaliyyəti illər ərzində turistlər üçün ən populyar səyahət seçimlərindən biri olub. Qatar marşrutu xüsusilə büdcəyə uyğun və rahat səyahət imkanına görə seçilib.
Yeni tariflərə əsasən komfort sinfi üzrə qiymətlər 51 manatdan başlayacaq. Bakı-Tbilisi istiqaməti üzrə minimum tarif 81 manat müəyyən edilib. Yevlax-Tbilisi marşrutu üçün bu rəqəm 67 manat, Gəncə-Tbilisi üzrə 62 manat, Ağstafa-Tbilisi üzrə 57 manat, Böyük Kəsik-Qardabani istiqamətində isə 51 manat təşkil edəcək.
Qiymət siyasəti göstərir ki, marşrut yalnız Bakı sakinləri üçün deyil, regionlarda yaşayan vətəndaşlar üçün də əlçatan nəqliyyat vasitəsinə çevriləcək. Bu isə daxili regionların beynəlxalq hərəkətliliyinin artmasına səbəb ola bilər.
Qatarın bərpası həftəsonu səfərlərinin, fərdi turizmin və backpacker seqmentinin yenidən aktivləşməsinə təsir göstərəcək. Xüsusilə Tbilisinin Azərbaycan turistləri arasında populyarlığı, eyni zamanda Gürcüstan vətəndaşlarının Bakıya marağı marşrut üzrə sərnişin axınının sürətlə artacağını göstərir.
Hava nəqliyyatına alternativ seçim
Son illərdə aviaşirkətlərin qiymət siyasəti və bəzi istiqamətlər üzrə yüksək biletlər fonunda qatar nəqliyyatı yenidən diqqət mərkəzinə çıxmağa başlayıb. Qatar səyahəti daha stabil qiymət, əlavə yük imkanları və şəhər mərkəzindən şəhər mərkəzinə birbaşa əlaqə üstünlüyü təqdim edir.
Bakı-Tbilisi marşrutu üzrə gecə qatarının fəaliyyəti sərnişinlər üçün həm vaxt, həm də yaşayış xərclərinə qənaət baxımından əlverişli hesab olunur. Bu model Avropanın bir çox ölkəsində də geniş tətbiq edilir və ekoloji baxımdan daha dayanıqlı nəqliyyat növü kimi təşviq olunur.
Qatar marşrutlarının inkişafı regionda yaşıl nəqliyyat strategiyasının bir hissəsi kimi də qiymətləndirilə bilər.
Region şəhərlərinin beynəlxalq bağlantıları genişlənir
Yeni tarif cədvəli göstərir ki, marşrut yalnız Bakı və Tbilisini birləşdirmir. Yevlax, Gəncə, Ağstafa və Böyük Kəsik kimi şəhərlər də beynəlxalq sərnişin dəmir yolu xəttinə birbaşa qoşulur.
Bu isə regionların iqtisadi aktivliyinə müsbət təsir göstərə bilər. Xüsusilə Gəncə və Ağstafa kimi şəhərlərin tranzit və logistika potensialı artacaq. Eyni zamanda bölgələrdə turizm və xidmət sektorunda yeni biznes imkanlarının yaranacağı gözlənilir.
Beynəlxalq nəqliyyat bağlantıları regionların inkişaf səviyyəsinə birbaşa təsir edən amillərdən biridir. Dəmir yolu əlaqələrinin genişlənməsi hotellər, restoranlar, xidmət obyektləri və logistika infrastrukturu üçün əlavə iqtisadi hərəkətlilik yarada bilər.
Orta Dəhliz strategiyası baxımından önəm
Son illərdə Azərbaycan Orta Dəhlizin əsas logistika mərkəzlərindən birinə çevrilir. Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər regionu, Azərbaycan, Gürcüstan və Avropanı birləşdirən bu marşrutun inkişafında dəmir yolu infrastrukturu xüsusi rol oynayır.
Bakı-Tbilisi sərnişin xəttinin yenidən açılması yük və sərnişin daşımalarının paralel inkişafı baxımından da əhəmiyyətlidir. Bu, regionun nəqliyyat şəbəkəsinin daha funksional işləməsinə imkan yaradır.
Beynəlxalq sərnişin daşımalarının aktivləşməsi ölkələrin yumşaq güc imkanlarını da artırır. İnsanlar arasında təmasların genişlənməsi region daxilində sosial və mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Pandemiyadan sonra normallaşmanın simvolu
Bakı-Tbilisi-Bakı qatarının fəaliyyəti pandemiya dövründə dayandırılmış ən mühüm regional nəqliyyat xətlərindən biri idi. Marşrutun yenidən işə düşməsi regionda post-pandemiya dövrünün tam normallaşmasının simvolik göstəricilərindən biri kimi də qiymətləndirilir.
Bu addım həm də göstərir ki, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı prioritet olaraq qalır. Azərbaycan və Gürcüstan arasında strateji tərəfdaşlıq enerji, logistika və ticarətlə yanaşı, sərnişin mobilliyi istiqamətində də yeni mərhələyə keçir.
Bütün bunlar fonunda Bakı-Tbilisi-Bakı qatarının yenidən fəaliyyətə başlaması yalnız nəqliyyat xəbəri deyil, regionun iqtisadi və sosial inteqrasiyasını gücləndirən mühüm hadisə kimi qiymətləndirilir.
