Mənzil böhranı qadınlara daha çox təsir göstərir - BMT
Təhlükəsiz və əlçatan mənzil hüququ qadınlar üçün ləyaqətin, müdafiənin və imkanların əsasını təşkil edir. Bu hüquqlar təmin edilmədən dayanıqlı inkişafın və dayanıqlı şəhərlərin qurulmasının mümkün deyil.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin müavini və BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Qrupunun sədri Əminə Məhəmməd Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil olunan "Qadınların dəyirmi masası" sessiyasında deyib.
Onun sözlərinə görə, məhz mənzil məsələsi cəmiyyətlərdəki bərabərsizliyi əks etdirir və insanların həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir.
"Qadınlar və qızlar üçün ev təhlükəsizlik, şəxsi məkan, uşaqlar üçün sabitlik, təhsil almaq, işləmək və həyatı öz şərtləri əsasında qurmaq azadlığı demək olmalıdır", - deyə o bildirib.
Əminə Məhəmməd qeyd edib ki, təhlükəsiz mənzilin olmaması qadınların həyatını daha həssas edir, onların təhsilə, səhiyyəyə və layiqli işə çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır.
O vurğulayıb ki, qlobal mənzil böhranı qadınlara qeyri-mütənasib dərəcədə daha çox təsir göstərir.
Onun sözlərinə görə, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayan qadınlar, miqrant qadınlar, yaşlı qadınlar, əlilliyi olan qadınlar, yerli xalqların nümayəndələri və münaqişələr nəticəsində məcburi köçkün düşmüş şəxslər ən böyük çətinliklərlə üzləşirlər.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) sonuncu günü keçirilir.
Forumun yekun gününün proqramı yerli xalqların və qadınların şəhər inkişafındakı roluna həsr olunmuş dəyirmi masalarla başlayacaq.
Günün ikinci yarısında isə WUF13-ün rəsmi bağlanışına həsr olunmuş tədbirlər keçiriləcək. Forumun yekunlarına dair rəsmi mətbuat konfransı baş tutacaq. Daha sonra forumun bağlanış mərasimi keçiriləcək və WUF14-ə ev sahibliyi edəcək şəhərə rəmzi estafet təqdim olunacaq. Günün sonunda isə WUF13 bayrağının endirilməsi mərasimi təşkil ediləcək.
Forumun son günü boyunca iştirakçılar ötən beş gün ərzində aparılan müzakirələrin nəticələrini ümumiləşdirəcək, şəhərsalma, mənzil siyasəti və dayanıqlı inkişaf sahəsində gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəklər.
WUF13-ün əvvəlki günlərində qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin qurulması, iqlim dəyişikliklərinə davamlılıq, süni intellektin şəhər idarəçiliyində tətbiqi, yaşıl urbanizasiya və sosial bərabərlik məsələləri geniş şəkildə müzakirə olunub.
Forumun dördüncü günü urbanizasiya, iqlim dəyişiklikləri, inklüziv şəhər inkişafı, mənzil siyasəti və dayanıqlı idarəetmə mövzularına həsr edilmiş sessiyalarla yadda qalıb. Həmin gün keçirilən SPECA Şəhərlər Forumunda Almaty şəhərinin "SPECA İqlimə Dayanıqlı Ağıllı Şəhərlər Forumu"nun yaradılması ilə bağlı Niyyət Bəyannaməsinə qoşulduğu elan olunub.
Üçüncü gün çərçivəsində isə Azərbaycanın Shusha şəhəri ilə Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ahmet Metin Genç imzalayıblar.
Forumun ilk iki günündə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər toplantısı, Liderlər Sammiti, qadınlar və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları, şəhər rifahı və qlobal mənzil böhranı ilə bağlı yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, Mexico City pavilyonunun açılışı baş tutub.
182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-də yekunlaşır. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunan forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре