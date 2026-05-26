"PAŞA Bank" 31-ci “Baku Energy Week” tədbirinin əsas bank tərəfdaşı qismində çıxış edir
"PAŞA Bank" regionun ən irimiqyaslı sənaye platformalarından biri hesab olunan 31-ci "Baku Energy Week" tədbirinin əsas bank tərəfdaşı kimi çıxış edir.
Tədbir 1-3 iyun 2026-cı il tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilir. Sərgidə neft, qaz və energetika sahəsində fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq aparıcı şirkətlər bir araya gələcək.
Sərgi müddətində "PAŞA Bank" təmsilçiləri B2B formatında görüşlər keçirəcək və fərdi biznes ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış maliyyə həllərini birbaşa müzakirə edəcəklər.
"Baku Energy Week" çərçivəsində üç əsas tədbir - 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi "Caspian Oil and Gas", Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji Sərgisi "Caspian Power" və "Baku Energy Forum"u bir platformada birləşir. Neft və qaz kəşfiyyatı, yaşıl enerjiyə keçid, ixrac infrastrukturu və Azərbaycanın investisiya cəlbediciliyi kimi strateji mövzular müzakirəyə çıxarılacaq. Tədbirdə beynəlxalq ekspertlər, sənaye liderləri və dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edəcək. Strateji sazişlər və əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanması da nəzərdə tutulub.
Güzəştli kreditlər vasitəsilə enerji səmərəliliyi layihələrinə investisiyanı təşviq edən "PAŞA Bank" həm iqtisadi, həm də ekoloji dayanıqlılığa töhfə verir və bu sahədə lider mövqeyini möhkəmləndirir.
Qeyd edək ki, "PAŞA Bank" beynəlxalq maliyyə nəşri "International Investor Magazine" tərəfindən 2026-cı il üzrə "Azərbaycanın ən yaxşı bankı" və "Azərbaycanın ən yaxşı KOS bankı" adına layiq görülüb. Bank son illərdə "Euromoney" və "Global Finance" kimi nüfuzlu beynəlxalq nəşrlər tərəfindən bir sıra mükafatlarla təltif olunub. Eyni zamanda, "Stevie Awards" tərəfindən "İlin şirkəti" nominasiyasında "Gold Stevie" mükafatını qazanan ilk Azərbaycan bankı olub.
