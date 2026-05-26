Milli Məclis Dövlət Komitəsinin illik məlumatını qəbul edib

Milli Məclis Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2025-ci il üzrə Məlumatını qəbul edib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

 

Bildirilib ki, təqdim edilən illik məlumatda 2024- cü il üzrə məlumatdan fərqli olaraq aşağıdakı məsələlərə dair yeni məlumatlar daxil edilib:

  • Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində gender məsələləri ilə bağlı tədris olunan fənlər;
  • Qohum hesab edilən şəxslər arasında qeydə alınmış nikahların regionlar üzrə bölgüsü;
  • 2025-ci il ərzində mediada cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyi təbliğ və təşviq edən, ailə institutunu nüfuzdan salan informasiyaların qarşısının alınması ilə bağlı aparılmış monitorinqlər;
  • Məhkəmələrdə ailə mübahisələri ilə bağlı mülki işlər;
  • 2025-ci il ərzində çıxarılmış məhkəmə qərarlarında "Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında" və "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında" qanunlara istinad edilmiş məhkəmə işləri;
  • Aliment ödəməkdən yayınan valideynlər və cəza tədbirləri;
  • 2025-ci ildə ana və uşaq ölümü halları;
  • Hamiləlikdən qorunma üsullarından (kontraseptiv vasitələrdən) istifadə ilə bağlı;
  • Azərbaycan Hava Yolları QSC-nin məlumatları.

