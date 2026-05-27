https://news.day.az/azerinews/1837645.html Modriç karyerasını başa vurur "Milan" və Xorvatiya millisinin yarımmüdafiəçisi Luka Modriç 2026-cı il dünya çempionatından sonra aktiv futbolçu karyerasını başa vurmağı planlaşdırır. Day.Az bildirir kir verir ki, bu barədə Trend xarici mediaya istinadən xəbər verir. Məlumata görə, 40 yaşlı yarımmüdafiəçinin İtaliya klubu ilə müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ilə qədərdir.
Modriç karyerasını başa vurur
"Milan" və Xorvatiya millisinin yarımmüdafiəçisi Luka Modriç 2026-cı il dünya çempionatından sonra aktiv futbolçu karyerasını başa vurmağı planlaşdırır.
Day.Az bildirir kir verir ki, bu barədə Trend xarici mediaya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 40 yaşlı yarımmüdafiəçinin İtaliya klubu ilə müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ilə qədərdir. Tərəflər müqavilənin müddətini artırmaq niyyətində deyillər.
Modriç "Milan"da 37 oyun keçirib, iki qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре