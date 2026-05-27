Qonzales "Mançester Siti"dən ayrılmağı düşünür
"Mançester Siti" Niko Qonzales oyun praktikasının azlığı səbəbindən klubdan ayrılmağı düşünür.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı futbolçu start heyətindəki yerini itirməsindən məyusdur və buna görə də bu yay klubdan ayrıla bilər.
İspaniya və İtaliya klubları Qonzalesə maraq göstərirlər. Bu mövsüm ispan futbolçu bütün yarışlarda 41 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub.
Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt"dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur. 2002-ci il təvəllüdlü futbolçu "Barselona", "Valensiya" və "Porto"da oynayıb.
