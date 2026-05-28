Alçanın bu xeyrini bilirdiniz?
Alça həm dadlı, həm də sağlamlıq üçün olduqca faydalı meyvələrdən biridir. Tərkibində bol miqdarda C vitamini, antioksidantlar, kalium və lif olduğu üçün orqanizmə bir çox müsbət təsir göstərir.
Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, alça immun sistemini gücləndirməyə kömək edir və xüsusilə yaz-yay mövsümündə orqanizmin vitamin ehtiyacını qarşılayır. Tərkibindəki antioksidant maddələr hüceyrələri zərərli təsirlərdən qoruyaraq qocalma prosesini ləngidə bilər.
Bu meyvə həzm sistemi üçün də faydalıdır. Liflə zəngin olduğu üçün bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır, qəbizliyin qarşısını almağa kömək edir. Eyni zamanda iştahanı artırdığı üçün bəzi insanlarda yemək həvəsini gücləndirə bilər.
Alçada olan kalium ürək və damar sağlamlığı üçün önəmlidir. Qan təzyiqinin tənzimlənməsinə kömək edə bilər. Bundan başqa, su tərkibi yüksək olduğu üçün orqanizmi susuzluqdan qoruyur.
Lakin alçanı həddindən artıq yemək mədə turşuluğunu artıra, mədə ağrısı və ya ishala səbəb ola bilər. Xüsusilə qastrit və ya mədə xorası olan şəxslər turş alçanı ehtiyatla qəbul etməlidirlər.
Mütəxəssislər alçanın təbii və ölçülü şəkildə qəbul edilməsini tövsiyə edirlər. Sağlam qidalanmanın bir hissəsi kimi istifadə edildikdə alça orqanizm üçün olduqca faydalı hesab olunur.
