Скончался Эдуард Успенский
15 августа 2018 00:28 418
В Москве скончался Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг, среди которых "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена".
Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, Успенский скончался вечером 14 августа.
Драматург и сценарист скончался в частном доме, расположенном в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.
9 августа стало известно, что писателю стало плохо в своем доме - он потерял сознание, а медиков вызвала его супругаСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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