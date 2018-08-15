Скончался Эдуард Успенский

15 августа 2018 00:28

В Москве скончался Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг, среди которых "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена".

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, Успенский скончался вечером 14 августа.

Драматург и сценарист скончался в частном доме, расположенном в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.

9 августа стало известно, что писателю стало плохо в своем доме - он потерял сознание, а медиков вызвала его супруга

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