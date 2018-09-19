В Баку состоится "Шоу Трансформеров" - ВИДЕО - ФОТО

18 ноября на сцене Русского Драматического театра состоится одно из самых популярных представлений - "Шоу Трансформеров". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

"Шоу Трансформеров" - это уникальное и неповторимое шоу с роботами для детей и для взрослых.

Новые костюмы, поражающие размером, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.

Представление повествует о войне автоботов и десептиконов - разумных инопланетных роботов, предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.

Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Слабые, но смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.

Начало представлений в 12.00 и 15.00

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az

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