Сегодня на 97-м году умер жизни известный актёр театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Театрального института им. Щукина, актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", народный артист СССР, профессор Владимир Абрамович Этуш, Day.Az со ссылкой на Trend.

Товарищ Саахов, Карабас-Барабас, Шпак...более ста ярких ролей легендарного актера в театре и кино сделали Владимира Абрамовича Этуша всенародным любимцем. Где бы он ни появлялся - везде были улыбки, овации, аншлаг и море цветов! Так произошло и на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, где 12 июня 2013 года состоялся юбилейный вечер Владимира Этуша.

Как только Владимир Этуш появился на сцене, зал встал на ноги и бурными аплодисментами приветствовал великого артиста.

"Спасибо большое за теплый прием. Я неоднократно был в Баку. Поражен гармонией и красотой Баку!", - начал творческий вечер великий актер.

В программе вечера были представлены кадры из выступления Владимира Этуша на 50-летнем юбилее Муслима Магомаева, из легендарных фильмов и спектаклей, и, наконец, самая последняя роль артиста - ювелира в фильме Сергея Жигунова "Три мушкетера". Владимир Этуш исполнял любимые монологи, рассказывал невероятные истории из своего детства, фронтовой жизни, актерские байки, очень тепло общался с публикой, при этом неоднократно очаровывая своей фирменной улыбкой. Завершился вечер, как и положено великому артисту, овациями и цветами зрительного зала.

А за два года до этого, 25 сентября 2011 года, по приглашению Дворца Гейдара Алиева в Баку состоялся показ спектакля "Неаполитанские страсти", главную роль в котором исполнил легендарный Владимир Этуш (Аттилио). После спектакля, за кулисами, Владимир Абрамович выразил восхищение теплым приемом в Баку и отметил происшедшие перемены в облике столицы Азербайджана.

"Я с удовольствием прогулялся по Ичеришехер (ред. - старинная часть Баку). В Баку очень много хорошо сохранившихся архитектурных памятников. Еще по дороге из аэропорта в центр города я заметил, что Баку превратился в настоящий мегаполис, где древняя архитектура удачно гармонирует с современными высотными зданиями. Поначалу даже подумал, что меня ошибочно привезли в Америку, а не в Азербайджан (смеется). Спасибо всем за теплый прием и уважение!", - сказал Trend Владимир Этуш.

Несмотря на усталость после двухчасового спектакля, с удовольствием раздавал автографы, фотографировался и продолжал шутить. Когда к нему подошли две молодые девушки, и на них одновременно было направлено несколько фотообъективов, они немного растерялись и спросили "Куда смотреть?". "Как куда? Смотрите на меня! Я еще не старый..." - ответил маэстро, чем вызвал дружный смех окруживших его поклонников. Мастера еще долго не хотели отпускать...

Интересно, что свои первые шаги в кинематографе Владимир Этуш начал с создания образа азербайджанского нефтяника в Сибири, опытного производственника из Баку, кандидата наук Самеда Ибрагимовича Мамедова в фильме "Время летних отпусков" (1960). А в 1980 году принимал участие в съемках фильма режиссера Расима Исмайлова "Структура момента".

После комедии "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" Владимир Этуш стал национальным героем и на Кавказе, и в Закавказье. В одном из интервью рассказал, что в создании образа товарища Саахова ему "помогли" азербайджанцы. В годы Великой Отечественной войны Владимир Этуш воевал на фронте в офицерском звании. Этуш сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Воевал героически, за что был награжден орденом Красной Звезды, медалями.

"Мне повезло, что я сыграл в "Кавказской пленнице. Мне помогло то, что я служил в части, которая формировалась на Кавказе. Там было полно солдат азербайджанцев и грузин, я с жадностью впитывал эти акценты, мне очень нравилось различать их".

В результате и родились знаменитые - "шляпу сними", "садитэсь пока", "горячий, совсэм бэлый". А его "спортсменка, комсомолка, красавица... "! Все эти фразы мгновенно стали крылатыми.

"После того, как я снялся в "Кавказской пленнице", мне один мой товарищ и говорит: "Ты знаешь, что? Ты на Кавказ не езжай, потому что тебя убьют". Я не очень поверил, что убьют, но и на Кавказ не поехал - на всякий случай. А вдруг? А получилось совсем наоборот. Так случилось, что после успеха "Кавказской пленницы" я попал на Черемушкинский рынок, где торговали в основном азербайджанцы. Смотрю, какая-то группка образовывается, один отделяется и подходит ко мне. Я приготовился к обороне - у меня авоська была. Он подходит и говорит: "Слушай, когда еще такие хорошие картины будешь делать?". Потом меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. Многие меня считали своим и приняли как родного. Всем было приятно. Особенно мне. Кстати, я был женат на женщине, которая родилась в Баку. Потом она переехала в Москву. Ее родственники - отец и мать жили там и мы приезжали к ним. Я помню Девичью башню, Крепость, Дом правительства. Хорошие воспоминания сохранил о людях, с которыми дружил. В Баку нас всегда очень радушно принимали", - сказал Владимир Этуш.