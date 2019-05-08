В Аллее почетного захоронения в Баку деятели культуры и искусства почтили память видного композитора, дирижера, педагога, народного артиста СССР, профессора Солтана Гаджибекова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было посвящено 100-летию Солтана Гаджибекова.

Выступившие председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Франгиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, секретарь СКА, профессор Земфира Гафарова рассказали о жизни и творчестве Солтана Гаджибекова, который внес большой вклад в развитие национального икусства. От имени семьи народная артистка, пианистка Ульвия Гаджибекова выразила признательность за добрую память.