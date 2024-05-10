Чешские фермеры планируют провести протесты в Праге

Чешские фермеры планируют провести в Праге 22 мая протесты против аграрной политики властей. Об этом сообщило информационное агентство ЧTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организаторами выступили объединения фермеров во главе с республиканской Аграрной палатой. Акция, согласно агентству, будет носить массовый характер.

"Нам сейчас не остается ничего другого, кроме того, чтобы этими протестами обратить внимание общественности на то, что у нас действительно большие проблемы. Эти проблемы необходимо решать", - привело агентство слова президента Аграрной палаты Яна Долежала.

Крупные протесты фермеров состоялись в республике в феврале и марте текущего года. Их участники призвали кабмин значительно повысить внимание к нуждам села и к проблемам в сельском хозяйстве в целом. Были выдвинуты, в частности, требования о возвращении налоговой ставки на владение сельхозугодьями к уровню 2023 года, об улучшении условий работы в селах, об отказе от сокращения государственных дотаций на разведение и содержание скота и об освобождении от налога на дотации из фондов Евросоюза.

Аграрии тогда вывели на улицы Праги, других городов и к КПП на границах Чехии с соседними странами в общей сложности несколько тысяч единиц сельхозтехники.

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