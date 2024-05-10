В Польше захотели поставлять больше оружия Украине

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы выразил надежду, что Варшава увеличит поставки оружия для Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "Укринформ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гузы подчеркнул, что Варшава практически опустошила свои запасы вооружений, передав Украине "все, что было", включая танки и самолеты.

"Вопрос в том, сможем ли мы дать больше в смысле дополнительного производства. Мы отстаем в размере помощи разве что от США, Германии и Великобритании. Но я ожидаю, что от Польши будет поступать больше оружия, например, речь идет о производстве боеприпасов и беспилотников", - заявил дипломат.

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