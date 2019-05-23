22 мая Научно-исследовательский проектный институт "Azerbarpa" провел осмотр Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, директор института Тельман Керимли совместно с сотрудниками заповедника ознакомился с ситуацией на территории.

T.Керимли отметил, что для удобства посещающих "Кешикчидаг" людей на территории будет создана современная инфраструктура: "В настоящее время ведутся переговоры о строительстве на территории заповедника административного здания для сотрудников. Важно, чтобы у сотрудников было постоянное рабочее место на территории заповедника. Также будут отремонтированы дороги. Будет проведена консервация расположенных здесь исторических памятников, усилится охрана".