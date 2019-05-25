https://news.day.az/culture/1123274.html Натиг Расулзаде стал народным писателем
Натиг Расулзаде стал народным писателем
Натиг Расулзаде получил почетное звание народного писателя.
Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Натиг Расулзаде - член Союза писателей СССР, член правления Союза писателей Азербайджана, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат.
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