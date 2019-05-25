Натиг Расулзаде получил почетное звание народного писателя.

Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев.  

Натиг Расулзаде - член Союза писателей СССР, член правления Союза писателей Азербайджана, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат.