22-го ноября в Международном центре мугама состоялся концерт ансамбля имени Юнуса Раджаби Национального центра мугамного искусства министерства культуры Узбекской Республики.

На мероприятии выступил руководитель Молодежного центра "Каинат" Рахиб Расулзаде, который отметил, что выступление узбекского ансамбля с составом более 40 музыкантов впервые в Баку считается знаменательным событием для обеих братских стран. Также было отмечено, что представители азербайджанского мугамного искусства достигали высоких результатов во время своих выступлений на мугамных фестивалях, проводимых в Узбекистане, что можно сказать и о музыкантах из Узбекистана, принимавших участие на международных фестивалях мугама, проводимых в Азербайджане. Р. Расулзаде рассказал об успешных выступлениях музыкантов из Узбекистана на организованном Центром Международном детском фестивале мугама, а также на Международном конкурсе молодых исполнителей классической музыки исламского мира.

Ансамбль под художественным руководством народного артиста Узбекской Республики Хошимджона Исмайылова и под музыкальным руководством Абдурахмана Холтаджиева выступил с интересной концертной программой. В исполнении солистов ансамбля - народного артиста Абдунаби Ибрагимова, заслуженной артистки Гюльбахар Эркуловой, а также Сардарбека Гафурбекова, Адалята Исмайылова и др. прозвучали отрывки из дастана "Aşıq Qərib", а также мугамы, узбекские народные песни, композиции из газелей Алишира Наваи.

Концертная программа была встречена зрителями с большим интересом.