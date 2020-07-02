Меры азербайджанского государства по предотвращению широкого распространения коронавируса можно охарактеризовать только с самой лучшей стороны, сказала Trend актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, профессор Государственного университета культуры и искусств, народная артистка Бясти Джафарова, передает Day.Az.

"Сегодня перед каждым из нас стоит задача строгого соблюдения правил карантина, чтобы не допустить печальных последствий. Жизнь творческих людей динамична и очень трудно все время находиться в социальной изоляции, но правила обязательны к исполнению каждым гражданином страны. Я и члены моей семьи строго придерживаемся правил карантина, и для меня это не столько пример для окружающих, сколько социальная ответственность перед близкими, соседями, друзьями, обществом", - сказала актриса.

Бясти Джафарова отметила, что причиной резкого увеличения числа заражённых стала безответственность части граждан в период ослабления карантина.

"Я прекрасно понимаю, что очень тяжело жить в условиях карантина, но надо понимать - это временное явление и необходимо его пережить. Нам, творческим людям, которые уже несколько месяцев не могут осуществлять профессиональную деятельность, очень трудно, не хватает общения со зрителями, непосредственно с друзьями за чашкой чая. А что делать? Надо перетерпеть - только так. Некоторое время назад один из близких заболел коронавирусом и был помещен в больницу. Мы собрались было его навестить, но нас, конечно, не пустили, потому что это очень опасно. То, что я увидела, меня потрясло - прибывавшие больные, люди в защитных костюмах, перекрытая территория здания, где лечились зараженные коронавирусом. К сожалению, несмотря на то, что с этой проблемой столкнулся весь мир, и есть большое число зараженных и жертв, находятся те, кто по-прежнему не верит в происходящее, и только, попав в такую ситуацию, или узнав о том, что в нее попали их знакомые или близкие, люди начинают это осознавать. Желаю всем здоровья, а также скорейшего преодоления этой общей беды, чего мы сможем добиться только сообща", - добавила Бясти Джафарова.