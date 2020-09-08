Музей ковра работает в новой программе

Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM (Международный совет музеев) Азербайджана Ширин Меликова рассказала Day.Az о новой программе работы Музея.

"Музей ковра в полную силу начинает свою работу.

Сегодня нашей основной задачей является привлечение, а вернее вовлечение местного населения в музей. В целом, эта задача как никогда актуальна для всех музеев в мире. Каждый разрабатывает соответственно специфике своей коллекции и деятельности программы и проекты, учитывая интересы, возрастные и ментальные особенности разной аудитории. Для каждой таргетированной группы готовится специальная программа, музей ковра подготовил свою и я с удовольствием хочу с вами ею поделиться.

Итак, мы работаем четыре дня в неделю и каждый день мы предлагаем познавательно-развлекательную программу для наших гостей. Во вторник в течение дня мы предлагаем детям разных возрастов и взрослым один интереснее другого мастер-классы и главное, что все они непосредственно связаны со спецификой нашего музея, его коллекцией. Мы учим детей разным видам прикладного искусства, работе с текстилем и ткачеству. Все материалы предоставляются музеем и в конце ребенок забирает с собой то, что сотворил своими ручками. Это всегда приятно, унести созданный своими руками подарочек и он будет храниться в семье как память многие годы. Но еще очень важно, что детишки приобщаются к традиционному ремеслу, учатся его понимать и любить, и у нас были случаи, когда детишки после посещения наших кружков выбирали будущую профессию.

Каждую среду у нас в музее будет время сказок. Многие, кто был в музее знают о нашей библиотеке и о том, как мы много трудимся над тем, чтобы она стала богаче. Книжки о коврах и о прикладном искусстве нам присылают со всего мира, мы их выписываем, покупаем, привозим и всегда информируем о новинках наших посетителей. Приобщаем к библиотеке и детишек, читаем им сказки, написанные в том числе сотрудниками нашего музея в самом красивом зале музея - шушинском, воссоздающем волшебную атмосферу шушинского дома, устланного красивейшими коврами, с расписными стенами и потолком, с окнами-шебеке и орнаментальными вышивками. Сама атмосфера этой комнаты погружает в мир сказок, а наша сказочница в национальном костюме не дает детишкам заскучать.

Друзья нашего музея знают о нашем кукольном театре. Все куклы, постановки сделаны своими силами. У нас уже целых четыре кукольных спектакля и в самый разгар пандемии в домашних условиях была создана постановка спектакля театра теней. Каждый четверг мы будет показывать наши спектакли и более того они будут сопровождаться сурдопереводом. Как вы знаете, инклюзивность в нашем музее играет первостепенную роль.

В пятницу мы ждем взрослую аудиторию, в 17.00 будут проходить лекции на самые разные темы, прежде всего отражающие виды прикладного искусства, историю искусств, этнографию и археологию. Лекторы - известные ученые, доктора наук. Вход бесплатный и более того еще раз напоминаю, что гостям, которым 65+ вход в музей бесплатный.

Мы будем оповещать о лекторах и сказках каждую неделю, но программа не будет меняться, так что планируйте свой визит в музей и обязательно наряду со знакомством с постоянной экспозицией принимайте участие в наших программах!

В связи с карантинными мерами группы более 10 человек не допускаются. Мы в каждом посте в соцсетях даем ссылку на очень простую по форме регистрацию",- рассказала директор музея.