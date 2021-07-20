Скончалась член Союза кинематографистов Азербайджана

Заслуженный работник культуры, член Партии "Ени Азербайджан", член Союза кинематографистов Азербайджана, ветеран азербайджанского кино Земфира Бабаева скончалась после продолжительной болезни.

Об этом Day.Az сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Земфира Бабаева родилась 17 ноября 1954 года в Баку. Долгие годы работала на различных должностях на киностудии "Азербайджанфильм". Позже она продолжила свою деятельность в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Посвятив 47 лет своей жизни азербайджанскому кино, Земфира Бабаева принимала активное участие в реализации многих успешных проектов в этой сфере.