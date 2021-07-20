https://news.day.az/culture/1363291.html Скончалась член Союза кинематографистов Азербайджана
Скончалась член Союза кинематографистов Азербайджана
Заслуженный работник культуры, член Партии "Ени Азербайджан", член Союза кинематографистов Азербайджана, ветеран азербайджанского кино Земфира Бабаева скончалась после продолжительной болезни.
Об этом Day.Az сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.
Земфира Бабаева родилась 17 ноября 1954 года в Баку. Долгие годы работала на различных должностях на киностудии "Азербайджанфильм". Позже она продолжила свою деятельность в Союзе кинематографистов Азербайджана.
Посвятив 47 лет своей жизни азербайджанскому кино, Земфира Бабаева принимала активное участие в реализации многих успешных проектов в этой сфере.
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