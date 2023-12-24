Искусственный интеллект раскрыл тайну шедевра Рафаэля

Тайна шедевра Рафаэля, возможно, раскрыта с помощью искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на издание Guardian.

Алгоритм определил, что большая часть картины "Мадонна делла Роза" была написана великим мастером эпохи Возрождения, за исключением лица святого Иосифа. Загадка, связанная с давно обсуждаемым шедевром Рафаэля, хранящимся в мадридском музее Прадо, может быть разгадана алгоритмом искусственного интеллекта, разработанным в Брэдфорде, Великобритания.

"Мадонна делла Роза" интригует любителей искусства и экспертов уже несколько веков. На картине изображены Мария, Иосиф и младенец Иисус с младенцем Иоанном Крестителем. Считалось, что это полностью работа Рафаэля, пока в XIX веке не возникли сомнения. Искусствоведы утверждали, что "Мадонна с розой" была нарисована художником, однако фигура Иосифа была дорисована позже. Другие считали, что роза в нижней части картины была написана кем-то другим.

Полотно было проверено с помощью искусственного интеллекта, разработанного профессором визуальных вычислений в Университете Брэдфорда Хасаном Угайлом. По словам ученого, Он обучил нейросеть на 49 подлинных работах Рафаэля, в результате чего она смогла распознавать работы художника с точностью в 98 процентов.

"Компьютер рассматривает все части картины, изучает цветовую палитру, оттенки и мазки. Он изучает произведение почти микроскопически", - говорит он.

В случае с "Мадонной" первоначальная проверка показала, что она на 60 процентов написана Рафаэлем. Затем компьютер просканировал картину фрагмент за фрагментом и пришел к выводу, что лицо Иосифа не принадлежит кисти Рафаэля.

Исследователи также проверили другую обсуждаемую картину, известную как "Мадонна Хаддо". В 2016 году искусствовед Бендор Гросвенор заявил, что это работа Рафаэля. Позднее эксперты Национальной галереи не согласились с этим утверждением. Искусственный интеллект разрешил этот спор и стал на сторону Гросвенора, подтвердив догадку эксперта.

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