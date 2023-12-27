Обсуждено сотрудничество в сфере культуры между Азербайджаном и Беларусью

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с послом Республики Беларусь в Азербайджане Андреем Равковым, сообщили Day.Az в ведомстве.

На встрече Адиль Керимли рассказал о связях в сфере культуры между двумя странами. Было отмечено, что в разное время Азербайджан был представлен на книжных выставках, проходящих в столице Беларуси - городе Минске. Также были организованы взаимные визиты творческих коллективов двух стран.

Было подчеркнуто, что совместные усилия по развитию культурного сотрудничества должны быть активизированы и впредь.

Выразив признательность министру культуры за теплый прием, посол отметил, что белорусско-азербайджанские отношения охватывают широкий спектр.

Было подчеркнуто, что культурный фактор имеет большое значение для сближения народов двух стран. Имеются широкие возможности для дальнейшего углубления сотрудничества в этой сфере.

Дипломат выступил с инициативой организовать в следующем году в Баку Дни культуры Беларуси, состоялся обмен мнениями по данному вопросу.

Министр культуры подчеркнул, что в 2024 году в столице Азербайджана в рамках "Бакинского процесса" пройдет VI Всемирный форум межкультурного диалога, и отметил, что приветствуется участие Беларуси в этом мероприятии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключении послу Беларуси в Азербайджане была подарена книга "Шуша".

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