В Азербайджанском национальном музее искусств была представлена программа «Жемчужины романса»

В рамках проекта "Музыка в музее", проводимого совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем искусств, была представлена концертная программа "Жемчужины романса", посвященная 180-летию великого русского композитора Николая Римского-Корсакова. Уютный музейный зал, распложенный в одном из архитектурных шедевров столицы Азербайджана, в этот вечер был переполнен музыкальными ценителями, среди которых были представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции.

Как сообщает Day.Az, куратором концерта выступила Агдес Багирзаде - известный фотохудожник, участница 59-го биеннале в Венеции, победительница многочисленных конкурсов, проводившая свои персональные выставки в разных странах мира, член жюри Международных конкурсов в Великобритании, Узбекистане, Турции, Азербайджане и др. В ее "арсенале" специальное музыкальное образование по классу фортепиано. Закончив специальный тренинг-курс Kansas City University и Nelson-Atkins Museum of Art является куратором многих международных музыкальных и визуальных проектов, была креативным директором джаз- фестивалей.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ Агдес ханым отметила: "В этом году вся музыкальная общественность отмечает 180-летие прославленного русского композитора Николая Римского-Корсакова, чей юбилей был в марте. Его музыка звучит на многих мировых площадках, и в Азербайджане также прошел ряд мероприятий, где исполнялись его симфонические произведения. Мы решили отдать дань творчеству великого композитора именно вечером камерной музыки, который стал первым таким мероприятием в этом направлении. В его программе мы решили не ограничиваться произведениями только самого Николая Андреевича, а дополнить ее композициями его учеников. Таким образом, оставив проходившей "красной нитью" само творчество Римского-Корсакова, мы познакомили слушателей с произведениями Игоря Стравинского, Антона Аренского и Анатолия Лядова".

Вокальный цикл романсов представила заслуженная артистка Азербайджанской Республики, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фарида Мамедова.

"Я открыла для себя некоторые шедевры композиторов, чьи произведения вошли в нашу программу, - поделилась Фарида ханым. - Мы постарались выстроить ее так, чтобы прозвучали не только известные романсы. "Не ветер, вея с высоты...", "Не пой красавица", "Октава" - уже хрестоматийные. Они жемчужины, которые изучают и в школах, и часто исполняются солистами. Но нам было интересно обратиться к вокальным циклам Римского-Корсакова, которые на моей памяти в Азербайджане в таком объеме не исполнялись".

Как отметила солистка со своем концертмейстером, пианисткой Юлией Керимовой, они очень долго работали и стилистически, и над характером подачи музыкального материала.

Юлия Керимова отметила, что идея концерта принадлежала куратору Агдес Багирзаде, которая обратилась к ним с предложением реализовать музыкальный проект в музее. На что обе исполнительницы откликнулись сразу же.

"Сама музыка Николая Римского-Корсакова, так редко исполняемая в Баку нас бесконечно трогает, - поделилась Юлия ханым. - Плюс сама площадка итальянского зала Азербайджанского национального музея искусств нас заинтриговала и с воодушевлением "ринулись" готовить программу. Сам зал и музыка Римского-Корсакова как никто другой лучше подходят друг к другу. В принципе, я думаю атмосфера концерта это показала".

Название программы "Жемчужины романса" не случайно. Цикл произведений словно зерна жемчуга, что нанизываются одно за другим на "нить", рождая удивительное музыкальное ожерелье. Представив творчество композитора в достаточно разнообразной форме. Музыка следовала за поэзией Алексея К. Толстого, Аполлона Майкова и Александра Сергеевича Пушкина, меняя интерпретацию в зависимости от слова.

Помимо романсов слушатели смогли познакомиться с опусом 11 - тремя мало исполняемыми пьесами для фортепиано Римского-Корсакова, сыгранными Юлией Керимовой и вальсом-шуткой для фортепиано Анатолия Лядова "Музыкальная табакерка", которая тоже является шедевром. Надо сказать, представление в единой "связке" музыкальных произведений как самого Римского-Корсакова, так и его учеников подчеркнуло, насколько достойно те пронесли имя своего наставника.

"И это дорогого стоит, подтверждая то, что Римский-Корсаков не только замечательный композитор, но и потрясающий учитель. Человек, который очень многое сделал для мировой культуры, - отметила Юлия ханым. - Римский-Корсаков - это Моцарт русской музыки. Он - столп, на котором зиждется музыкальная культура многих народов. Есть некоторая особенность в его творческом наследии. Чрезвычайно сложно попадание в стиль. Тонкий, интеллигентный, очень ажурный я бы сказала. Ему присуща продуманность в мелочах, в нюансах, порой очень мелких... И все это на самом деле отражено в музыке. Может кому-то не хватит какого-то масштаба как полноводности у Сергея Рахманинова, но любой романс Римского-Корсакова - это произведение искусства".

"Я благодарна организаторам концерта в лице Ширин ханым Меликовой, Азербайджанскому национальному музею искусств за поддержку нашего вечера и за прекрасную идею возобновить, даже больше восстановить традицию проведения концертов в музее, - отметила Фарида Мамедова. - Потому что на моей памяти я там выступала в ранней юности. Мне было лет 20-25, когда музей, тогда еще имени Рустама Мустафаева, являлся одним из видных музыкальных салонов нашего города и в нем постоянно проходили вечера камерной музыки и я, еще будучи пианисткой играла в них, и мои первые вокальные серьезные концерты проходили в его стенах. Потом на долгие годы подобная практика прервалась. И вот сегодня я, пользуясь случаем, благодарю руководство музея, что музыка вновь вернулась в музейное пространство.

Я также выражаю искреннюю признательность Агдес Багирзаде, сама тоже будучи пианисткой давала концерты в этом же зале, и с которой нас с Юлей связывает долгое сотрудничество и это третий совместный проект, в котором она выступила куратором. Для нас огромное удовольствие с ней работать, потому что мы понимаем друг друга с полуслова: это слияние вкусов, это большая любовь к музыке, к искусству, которая нам помогает осуществлять подобного рода замыслы. Я уверена, что дело это будет жить, развиваться и приносить только положительные "дивиденды" в развитии культурной жизни нашей страны, для нашего общества".

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