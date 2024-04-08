В Баку состоится долгожданный концерт Эльчина Азизова с эстрадной программой "Песне моей поверь"

Во Дворце Гейдара Алиева 3 мая в 20.00 состоится долгожданный сольный концерт народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра России и золотого голоса команды КВН "Парни из Баку" Эльчина Азизова с эстрадной программой "Песне моей поверь", сообщает Day.Az.

Эльчин Азизов - гордость Азербайджана! Он родился в Баку и с раннего детства любил петь, получил образование кинорежиссера,10 лет был участником команды КВН "Парни из Баку", ставшей чемпионом Высшей Лиги, обладателем Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века". Классическим вокалом начал заниматься только в 30 лет и уже в 33 года стал солистом Большого театра России. Эльчин Азизов регулярно выступает в лучших оперных театрах по всему миру, где получил заслуженное признание.

На концерте "Песне моей поверь" прозвучат всеми любимые песни - настоящая поэзия в сочетании с гениальной музыкой из репертуара легендарного соотечественника Муслима Магомаева в сопровождении лучших эстрадно-джазовых музыкантов России. Каждый из них - уникальный солист, виртуоз, мастер своего дела. Концерт "Песне моей поверь" - это не только потрясающий по своей глубине вокал Эльчина Азизова, но и фантастическое музыкальное исполнение великих песен!

"Будучи оперным певцом, мне всегда важно передать смысл того, о чем я пою! Расширяя свой вокальный репертуар, я в первую очередь обратился к песням моего соотечественника, великого Муслима Магомаева! Исполняя их, я проживаю каждую историю и делаю это с огромным удовольствием! В наше время всеми любимые хиты звучат с новой силой и для меня очень важно "поговорить" со зрителем стихами и музыкой выдающихся поэтов и композиторов", - отметил Эльчин Азизов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн - https://iticket.az/ru/events/concerts/elchin-azizov-believe-my-song/113073.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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