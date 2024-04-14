В британском Музее Харборо выставлен древнеримский шлем Халлатона

В Музее Харборо в Лестере на публичное обозрение выставлен артефакт - ныне известный как шлем Халлатона. На фрагментированные останки римского кавалерийского шлема возрастом 2000 лет наткнулась группа археологов-любителей в поле в Лестершире (Великобритания). Находка, показавшаяся ничем не примечательным куском металла и первоначально считавшаяся простым "ржавым ведром", оказалось экстраординарной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, артефакт, обнаруженный в 2001 году рядом с сокровищницей монет и свиных костей возле святилища I века, сегодня считается одним из самых значительных открытий Великобритании железного века. Когда-то украшенный богатыми узорами из серебра и золота, шлем Халлатона принадлежал высокопоставленному римскому кавалерийскому офицеру на ранних этапах правления Римской империи в Британии.

Шлем годами тщательно реставрировался, а реставраторы музея кропотливо собирали его части. Теперь древний головной убор, восстановленный примерно на 80 процентов, присоединится к постоянной экспозиции Музея Харборо вместе с другими находками с этого места, в том числе серебряными слитками, монетами и ритуальными предметами.

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