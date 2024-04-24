В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялось торжественное открытие Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий и зарубежные гости.

В фойе Центра Гейдара Алиева звучала музыка в исполнении ансамбля кыргызских народных инструментов, гостям были представлены дефиле национальных костюмов художника-модельера Дильбар Ашимбаевой, блюда национальной кухни, экспозиция картин, исторические экспонаты, открыт шатер с работами мастеров народно-прикладного искусства.

Выступившие на открытии министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов подчеркнули значимость проведения этих мероприятий с 23 по 26 апреля в деле дальнейшего укрепления братских отношений стран, плодотворной деятельности в культурно-гуманитарной сфере.

Было отмечено, что Дни культуры - это важное событие с точки зрения популяризации в Азербайджане богатого культурного наследия дружественного и братского кыргызского народа. Азербайджано-кыргызские отношения с каждым годом углубляются как в рамках международных организаций, так и в контексте двусторонних отношений. Благодаря политической воле и совместным усилиям глав двух государств, между Азербайджаном и Кыргызстаном динамично развиваются как политические и экономические, так и культурные связи. Осуществляются взаимные поездки деятелей искусства, творческих коллективов, а также совместные культурные проекты.

В праздничной концертной программе были представлены народные и современные песни, литературные и театрализованные номера в исполнении музыкальных и хореографических коллективов, вокалистов и чтецов, мастеров искусств Кыргызстана, а также представлены композиции "Азербайджан" и "Кыргызстан", встреченные овациями зрителей.

Отметим, что в насыщенную программу мероприятий также входят Дни кино Кыргызстана в Азербайджане, выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства страны, показ коллекции одежды и образцов национальной кухни, встречи представителей интеллигенции двух государств, историков-тюркологов, писателей, поэтов, гала-концерт закрытия Дней культуры.

Фото - Заур Мустафаев.