В Лондоне украли новую работу Бэнкси

Последняя работа знаменитого уличного художника Бэнкси, посвященная животным, была украдена c улицы британской столицы всего через несколько часов после того, как она была выставлена на всеобщее обозрение.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

Новое граффити представляло собой изображение воющего на луну волка и было нарисовано на спутниковой тарелке, которая находилась на крыше здания в Пекхэме, юго-восточном районе Лондона.

Отмечается, что преступник в черной маске унес ее в неизвестном направлении.

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