Азербайджан поставил в Колумбию 8 тыс. саженцев гранатовых деревьев
В текущем году Азербайджан экспортировал в Колумбию восемь тысяч саженцев гранатовых деревьев.
Об этом в среду в ходе пресс-конференции сообщил глава Государственной службы по регистрации сортов растений и контроля за семенами при министерстве сельского хозяйства Имран Джумшудов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В Колумбии они высажены по азербайджанской технологии", - сказал Джумшудов.
Он отметил, что в целом в Азербайджане улучшается материально-техническая база в сфере растениеводства, и работы в этой сфере продолжаются.
"В региональных лабораториях службы каждый фермер совершенно бесплатно может проверить на качество семена, которые будут использованы для посадки. Кроме того, в пяти регионах Азербайджана строятся предприятия, которые будут заниматься, в частности, очисткой, упаковкой и сертификацией семян. Мы продолжаем работу по получению высококачественных семян, которые помогут снизить зависимость от импорта в данной сфере, а также могут быть экспортированы" - сказал Джумшудов.
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