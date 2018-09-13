США поддерживают строительство газопровода из Азербайджана в Европу

США поддерживают строительство газопровода, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу.

Об этом, как передает ТАСС, заявил на брифинге министр энергетики США Рик Перри, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перри добавил, что "США за конкуренцию". "Я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу", - сказал Перри.

Перри добавил, что "США за конкуренцию". "Я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу", - сказал Перри.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.