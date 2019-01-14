Вот на сколько вырастут пенсии уже в феврале - ЦИФРЫ

Тема повышения пенсий продолжает оставаться одной из самых актуальных в Азербайджане в новом году.

Напомним, что сразу после праздников министр труда и соцальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявлял, что пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии со следующего месяца.

Бабаев также добавил, что соответствующие данные предоставит Госкомитет по статистике. Связано это с тем, что индексация пенсий происходит в соответствии с официальными данным по инфляции за 2018 год.

Инфляция в январе-ноябре прошлого года составила 2,3 процента, соответственно, вряд ли по итогам года ее уровень превысит 2,5 процента. Логично рассчитать, что в таком случае пенсии вырастут именно на эту величину: для тех, кто получает пенсию в размере 130 манатов, прибавка составит 3 маната 25 гяпиков, в размере 150 манатов - 3 маната 75 гяпиков, в размере 180 манатов - 4 маната 50 гяпиков, в размере 200 манатов - 5 манатов, 220 манатов - 5 манатов 50 гяпиков, 250 манатов - 6 манатов 25 гяпиков.

В 2019 году ожидается, что средний размер месячной пенсии составит 240 манатов.

А. Гасымлы

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