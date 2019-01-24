Pullman Baku предлагает вам отдых для празднования Любви

24 января 2019 12:30

Для празднования Любви Pullman Baku предлагает вам отдых в просторном номере Premium Deluxe. Бутылка холодного игристого вина и фрукты будут ждать вас в вашей комнате. Восхитительный массаж на двоих и завтрак в постель, возможность позднего выезда до 15:00, помогут вам приятно провести время вместе.

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