Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) обнародовала результаты за 3 квартал 2018 финансового года, завершившийся 31 декабря 2018. Группа продемонстрировала максимальную выручку за последние 4 года в размере $14 млрд, что на 8.5% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (и выше на 12.8%, если исключить валютный фактор). Компания отчиталась о высокой доналоговой прибыли в размере $350 млн (рост на 133%, или на $200 млн год к году), это абсолютный рекорд за всю историю компании. Все направления бизнеса продолжили улучшать свои показатели.

"Когда мы начали свое движение в сторону Интеллектуальной Трансформации, нашей целью было сохранить и ускорить темпы роста бизнеса Lenovo, при этом продолжая предоставлять нашим клиентам и партнерам лучшие образцы интернета вещей, умной инфраструктуры и умных интегрированных решений. Мы добились этого, и даже сделали больше: закрепили свой статус лидера отрасли и наиболее активно развивающейся технологической компании. Мне доставляет наибольшую радость тот факт, что Lenovo находится в общем тренде отрасли - мы сильны, что демонстрируют рекордные результаты квартала, и только становимся сильнее", - сказал председатель совета директоров и исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин.

Обзор результатов подразделений компании:

Подразделение Умных устройств (IDG) добилось рекордного объема выручки и прибыли; выручка растет третий квартал подряд, увеличившись год-к-году на 6.2% до $12.4 млрд.

Продажи ПК и Умных устройств установили рекорд и составили $10.7 млрд (рост 11.6% год-к-году), продолжив сильную динамику предыдущего квартала. Рост в сегменте ПК составил 16%, обогнав рынок более чем на 17 процентных пунктов, рентабельность по прибыли до налогов тоже выросла. Lenovo уверенно сохраняет статус мирового лидера в сегменте с долей рынка 24.6%. Фокусировка на быстрорастущие и премиальные сегменты, такие как Рабочие станции, Тонкие и Легкие устройства, а также Визуальные решения обогнали рост рынка более чем на 30 пунктов, Игровые устройства на 16 пунктов, а Chromebook на 220 пунктов.

Подразделение Mobile Business Group (MBG), действующее в рамках IDG, сообщило о первом прибыльном периоде с момента приобретения бизнеса Motorola в октябре 2014 года. Это достижение стало результатом тщательного воплощения стратегии Lenovo по сокращению издержек, выстраиванию портфеля продуктов Группы и фокусировке на основных рынках. Заметным достижением стал прорыв на Североамериканском направлении, где продажи группы обогнали рост рынка на 40 пунктов. Невероятные результаты показывают и некоторые другие географические сегменты MBG: Lenovo сохраняет второе место на рынке Латинской Америки, несмотря на колебания валютных курсов. В Китае благодаря новой линейке продуктов под брендом Lenovo группа смогла увеличить продажи в четыре раза, сохранив высокий уровень доналоговой рентабельности.

Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) сообщило о пятом подряд квартале роста прибыли (при этом рентабельность увеличилась на 3.6 процентных пункта год-к-году). Выручка повысилась на 31% и составила $1.6 млрд. Примечательно, что DCG продемонстрировала рост по всем географическим сегментам, включая трехзначные показатели прироста в Северной Америке и двухзначные - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регионе EMEA и Латинской Америке. Совместное предприятие NetApp, которое начало работу в Китае, еще сильнее укрепляет портфель брендов и расширяет бизнес-возможности группы. Hyperscale еще раз внес значимый вклад в трехзначные темпы роста, а выручка Software Defined Infrastructure (SDI) поднялась почти на 70% год-к-году. Группа сохраняет лидерство в сегменте суперкомпьютеров, согласно списку ТОП500.

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) - компания с оборотом 45 миллиардов долларов, входящая в список крупнейших компаний мира Fortune Global 500, и мировой технологический лидер в области "Интеллектуальной трансформации", повышающий комфорт повседневной жизни людей путём разработки и внедрения подключённых устройств и интеллектуальных инфраструктур. Lenovo производит одно из самых обширных в мире ассортиментов подключённых продуктов, в число которых входят смартфоны под брендом Motorola, планшеты, ПК семейств ThinkPad, Yoga и Lenovo Legion, а также рабочие станции, решения для виртуальной и дополненной реальности и устройства для умного дома и офиса. Разработанные Lenovo продукты для дата-центров серий ThinkSystem и ThinkAgile обеспечивают вычислительную мощность для подключения продуктов и сервисов, которые изменяют подходы к ведению бизнеса и организации жизни людей.