Предлагается запретить необоснованное расторжение трудового контракта женщин, которым осталось 10 лет и мужчин, которым осталось 7 лет до трудовой пенсии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, это отражено в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2018 год.

В докладе отмечается, что при сокращениях одним из серьезных моментов, который не учитывается, является то, что с работы снимают лиц, которым до достижения пенсионного возраста осталось минимум 5-7 лет: "Обеспечение в таком возрасте лиц, особенно женщин, работой серьезная проблема. Так что следует наложить запрет на необоснованное расторжение трудового контракта с женщинами, которым осталось 10 лет и мужчинами, которым осталось 7 лет до достижения возраста трудовой пенсии. В связи с этим соответствующее дополнение должно быть сделано в статью 79 Трудового кодекса, а также в статью 192 Кодекса об административных правонарушениях для определения административной ответственности за необоснованный в некоторых случаях отказ работодателя принимать на работу".