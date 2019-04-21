Азербайджан станет пятым по величине источником добычи в глобальном портфеле BP в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Роберт Моррис, комментируя решение об утверждении проекта "Центрально-Восточный Азери", который является очередным этапом разработки гигантского блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Добыча на гигантском нефтяном месторождении Азербайджана, возможно, достигла бы своего пика еще в 2010 году, но, учитывая, что на блоке еще предстоит производство трех миллиардов баррелей, проект находиться на полпути своего развития", - сказал Моррис.

Эксперт ожидает, что проект "Центрально-Восточный Азери", который предусматривает добычу 100 тысяч баррелей нефти в день, достигнет пика производства в середине 2020-х годов.

Эксперт отметил, что между BP и Азербайджаном налажена тесная связь: BP управляет примерно 80 процентами добычи в стране, и Азербайджан станет пятым по величине источником добычи в глобальном портфеле BP, когда в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери" начнется добыча нефти в 2023 году.

"Комплексная логистика означает, что многие проекты на Каспии стоят дороже и занимают больше времени, чем в других местах. Тем не менее, запуск компанией BP второй фазы "Шах Дениз", которая началась в соответствии с графиком и бюджетом в прошлом году, дает нам повод для оптимизма", - добавил Моррис.

Отметим, что руководящий комитет по разработке месторождений Азери и Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ), в состав которого входят SOCAR, BP, Chevron, INPEX, Equinor, ExxonMobil, TPAO, ITOCHU и ONGC Videsh, утвердил проект "Центрально-Восточный Азери", который является очередным этапом разработки гигантского блока АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Проект стоимостью шесть миллиардов долларов включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тысяч баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, и будет произведено до 300 миллионов баррелей нефти в течение всего его срока, говорится в сообщении BP.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.