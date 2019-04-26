Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку с девяти до 8,75 процентов.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

Верхний предел процентного коридора снижен с 11 до 10,75 процента, нижний предел - с семи до 6,75 процента

Рустамов отметил, что решение принято с учетом макроэкономических процессов, протекающих в экономике страны.

Отметим, что последний раз учетная ставка была снижена 15 марта этого года - с 9,25 до девяти процентов. Сегодняшнее снижение учетной ставки - третье в этом году.

В течение 2018 года ЦБА четыре раза снижал учетную ставку: в феврале - с 15 до 13 процентов, в апреле - с 13 до 11 процентов, в июне - с 11 до десяти процентов, в октябре - десяти до 9,75 процента. В августе и декабре учетную ставку сохранили без изменений.