С 1995 года и по сегодняшний день зарубежные подрядчики инвестировали в нефтегазовый сектор Азербайджана свыше 80 миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в статье президента азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнага Абдуллаева, опубликованной в официальной печати.

По словам Абдуллаева, на сегодня SOCAR подписал 19 PSA-контрактов с 24 компаниями из 15 страны и два risk service соглашения.

Глава SOCAR подчеркнул, что энергетическая безопасность Азербайджана полностью обеспечена. Вместе с тем, Азербайджан превратился в неотъемлемую часть системы обеспечения энергетической безопасности соседних стран, в частности, Грузии и Турции.

"Для транспортировки газа в рамках первой стадии "Шах Дениз" был построен Южнокавказский трубопровод, а в рамках второй фазы он был расширен. До сегодняшнего дня по этому трубопроводу, как внутри страны, так и в Грузию и Турцию было поставлено около 40 миллиардов кубометров газа", - написал в статье Абдуллаев.

Отметим, что на сегодня крупнейшими нефтегазовыми контрактами Азербайджана являются контракт на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз".

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, SOCAR - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года. Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).