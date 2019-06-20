В мае-июне цены на землю в Баку увеличатся на один-два процента.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в аналогичном периоде прошлого года рост цен составлял примерно четыре-шесть процентов: "В этом году цены в этом сегменте рынка ниже, чем в последние два года. Это связано, в основном, с уменьшением активности в строительном секторе".

Эксперт отметил, что в июле-августе сохранится тенденция стабильности: "К осени на земельном рынке будет наблюдаться снижение на один-два процента".

Эксперт напомнил, что самый существенный рост на земельном рынке Баку наблюдался в 2014 году: "Летом 2014-го года цены на земельные участки выросли на восемь процентов. А в последующие три года цены на землю поднимались на четыре и шесть процента. В прошлом году земельные участки в Баку подорожали на 5,8 процента".

Эксперт добавил, что самые дорогие участки земли в Баку находятся в центре города, в Ичеришехер, Хатаинском районе, а также вокруг станции метро "Гянджлик".

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