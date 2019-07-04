Государственное агентство жилищного строительства обратилось к гражданам, желающим приобрести квартиры посредством льготного ипотечного кредита, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится, что по указу Президента Азербайджана от 14 января 2019 года, лицо, имеющее электронный кабинет, и желающее приобрести за счет льготного ипотечного кредита квартиры, находящиеся в распоряжении Агентства, должно обратиться в банки-агенты для получения решения обязательного первичного соглашения, и разместить решение о первичном соглашении в электронном кабинете системы "Льготное жилье".

Отметим, что пользователь, войдя в электронный кабинет системы "Льготное жилье", должен подписать в разделе "Первичное решение о разрешении" это решение, в противном случае, приобрести квартиры за счет ипотечного кредита будет невозможно.

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