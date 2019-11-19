У ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» новый директор
Заур Джалилов назначен новым директором ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан", сказали Trend в российской компании ЛУКОЙЛ, передает Day.Az.
Как отмечается, 25 октября 2019 года директором ЗАО назначен Заур Джалилов, ранее занимавший должность менеджера по коммерческим вопросам в LUKOIL Italia S.r.l. (Рим).
Он заменил на должности Айдара Абдуллина, который переведен в ООО "ЛУКОЙЛ-Транс" на должность главного инженера.
Как отмечается, кадровые изменения осуществлены в соответствии с политикой ПАО "ЛУКОЙЛ" в сфере управления персоналом и практикой кадровой ротации руководителей дочерних обществ компании.
Отметим, что компания ЛУКОЙЛ функционирует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет 10-процентную долю в проектах "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод".
Помимо этого, компания участвует в продажах на розничном топливном рынке.
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