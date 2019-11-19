Заур Джалилов назначен новым директором ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан", сказали Trend в российской компании ЛУКОЙЛ, передает Day.Az.

Как отмечается, 25 октября 2019 года директором ЗАО назначен Заур Джалилов, ранее занимавший должность менеджера по коммерческим вопросам в LUKOIL Italia S.r.l. (Рим).

Он заменил на должности Айдара Абдуллина, который переведен в ООО "ЛУКОЙЛ-Транс" на должность главного инженера.

Как отмечается, кадровые изменения осуществлены в соответствии с политикой ПАО "ЛУКОЙЛ" в сфере управления персоналом и практикой кадровой ротации руководителей дочерних обществ компании.

Отметим, что компания ЛУКОЙЛ функционирует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет 10-процентную долю в проектах "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод".

Помимо этого, компания участвует в продажах на розничном топливном рынке.