Всемирный банк выделяет кредит Азербайджану

Вчера на заседании Совета директоров Всемирного банка было принято решение о предоставлении Азербайджану кредита в размере 100 миллионов долларов США на проекты, связанные с поддержкой занятости населения. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу банка, передает Day.Az.

Данный кредит выделяется сроком на 14 лет с 4-летним льготным периодом. Как сказано в заявлении, в результате реализации проекта ежегодно улучшатся условия труда около пяти тысяч человек.

Данный проект будет ориентирован на развитие самозанятости в Азербайджане. Как заявил Trend заместитель начальник Управления занятости города Баку при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Теймур Ибрагимов, в ходе реализации данного проекта будет обеспечена самозанятость малоимущих слоев населения в сфере микро- и малого бизнеса. Во многом проект будет ориентирован на молодежь, женщин, не имеющих стабильной работы, но с навыками в определенных областях предпринимательства.

По словам одной из руководителей проекта - Маддалены Хонорати, указанный проект был успешно реализован в ряде стран мира и они надеются, что его внедрение в Азербайджане эффективно дополнит имеющуюся в стране программу самозанятости.