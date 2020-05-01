В Азербайджане утвердили беспрецедентные налоговые льготы из-за коронавируса

В связи со значительным изменением экономических условий в результате распространения коронавирусной пандемии будет введен временный налоговый режим.

Как сообщает Day.Az, это отражено в новой 18-й главе Налогового кодекса (временный налоговый режим, введенный в связи со значительным изменением экономических условий в результате распространения коронавирусной пандемии), которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (первое чтение).

Проект разработан с целью обеспечения исполнения пунктов 5.1-5.11 плана мероприятий, утвержденного согласно распоряжению Кабинета министров № 135S от 4 апреля 2020 года, и предусматривает предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства (в том числе малому и среднему предпринимательству), задействованным в сферах, пострадавших от пандемии.

Предусматривается предоставление налогоплательщикам налоговых льгот по имущественным и земельным налогам в полном объеме, в размере 75 процентов от полученной прибыли (дохода) по некоторым направлениям деятельности, непосредственно затронутых пандемией.