В Азербайджане увеличилось число получателей адресной соцпомощи

В Азербайджане увеличилось число граждан, получающих адресную социальную помощь. Если в начале этого года адресную социальную помощь получали 70 тысяч семей, то в период пандемии процедура и правила были упрощены, и количество воспользовавшихся этой программой увеличилось на 14 тысяч.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в специальном выпуске "Обзора реформ" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Отмечается, адресная социальная помощь предоставляется 350 тысячам человек из 84 тысяч семей. Финансовая нагрузка роста составляет 8 млн. манатов.

Также отмечено, что продлены выплаты 14 тысячам человек и созданы условия для продолжения получения ими помощи (финансовая нагрузка составила 3 млн. манатов).