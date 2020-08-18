https://news.day.az/economy/1263267.html В Азербайджане в 2 раза увеличили лимит по банковским картам - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане в 2 раза увеличили лимит по банковским картам - ОФИЦИАЛЬНО
Центробанк Азербайджана изменил лимит по использованию банковских карт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, отныне при оплате товаров или услуг банковской картой, от покупателя не будет требоваться вводить пин-код, если сумма к оплате не превышает 100 манатов.
До сих пор этот лимит составлял 50 манатов.
При оплате на сумму выше указанного лимита вводить пин-код по-прежнему будет обязательно. В сообщении Центробанка отмечается, что банки смогут дополнительно устанавливать свои собственные ограничения, снижая таким образом установленный лимит в 100 AZN.
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