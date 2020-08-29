https://news.day.az/economy/1266318.html Азербайджан ведет переговоры по возобновлению международных авиарейсов
Азербайджан ведет переговоры по возобновлению международных авиарейсов
Идут переговоры по возобновлению авиарейсов с различными странами.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Гаджиев добавил, что предпринято обращение в компанию "Lufthansa" о возобновлении рейса Баку-Франкфурт.
По его словам, поступили обращения и от других авиакомпаний, и ведутся переговоры по возобновлению авиарейсов с различными странами.
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