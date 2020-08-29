Азербайджан ведет переговоры по возобновлению международных авиарейсов

Идут переговоры по возобновлению авиарейсов с различными странами.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев добавил, что предпринято обращение в компанию "Lufthansa" о возобновлении рейса Баку-Франкфурт.

По его словам, поступили обращения и от других авиакомпаний, и ведутся переговоры по возобновлению авиарейсов с различными странами.